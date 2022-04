"Ślub od pierwszego wejrzenia": samotna Agnieszka tęskni za mężem. Ten nie okazuje jej uwagi i czułości

Para nowożeńców spędza niewiele czasu sam na sam. Kamil non stop wozi ją po rodzinie i znajomych, a Agnieszka musi im tłumaczyć, że nadal nie poznała miasta, nie wie, co gdzie można kupić czy załatwić, bo jej mąż nie kwapi się do tego, aby zaopiekować się nowym członkiem rodziny. Za to świetnie dogadują się podczas rozmów o swoich preferencjach dotyczących alkoholi.