"Ślub od pierwszego wejrzenia": Agnieszka Antosik długo czekała na ten moment. Ogłosiła to na Instagramie

Agnieszka Antosik wróciła do pracy

Antosik, która założyła sieć szkół językowych dla dzieci, z podobną troską co o syna, skupia się także na swoim biznesie. Po zakończeniu urlopu z impetem wróciła do pracy, szykując się do nowego projektu, o czym wspomina w sieci. Uczestniczka "Ślubu od pierwszego wejrzenia", wpisała się także w modny trend łączenia pracy z wakacjami.