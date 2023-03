Pamiętacie Kamila ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia"? Tak dzisiaj wygląda

Kamil Borkowski to uczestnik siódmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". W programie TVN eksperci połączyli go z Agnieszką. Początkowo chłopak starał się zaangażować w tę nietypową relację. Ale z odcinka na odcinek coraz bardziej było widoczne, że nie czuje nic do swojej telewizyjnej żony. Jej przytakiwanie i chodzenie mu na rękę w każdej kwestii tylko coraz bardziej oddalało ich od siebie.