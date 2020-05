Wzięła ślub z nieznajomym i pożałowała. Dziś znów jest zakochana

Agata Ząbczyk jest jedną z tych uczestniczek programu " Ślub od pierwszego wejrzenia ", która, gdyby mogła, cofnęłaby czas. Uczestniczka żałuje, że dała się namówić na udział w telewizyjnym eksperymencie. Przypomnijmy, że eksperci (psychologowie i antropolog) zeswatali ją z Maciejem Kiełbowskim, z którym już od pierwszej minuty nie potrafiła znaleźć wspólnego języka. Związek, zawarty przez bohaterów na oczach milionów widzów, równie szybko się rozpadł, co został przypieczętowany przez urzędnika stanu cywilnego. Po emisji programu para zdecydowała się na rozwód .

Agata nie zamierzała jednak długo płakać po tej "stracie". Choć przyznała, że ślub z nieznajomym to największa porażka w jej życiu, po zaledwie ośmiu miesiącach od tej traumy zaczęła sugerować, że jej serce znów jest zajęte . Tym wybrankiem miał być Jacek Wojciechowski, kolega z programu.

Dziewczyna przez jakiś czas zwodziła fanów, że to właśnie z nim układa sobie życie. Mówiło się nawet o zaręczynach pary. Później Agata na kilka dobrych miesięcy zapadła się pod ziemię. Wróciła dopiero niedawno i to od razu z przytupem - pokazała swojego nowego chłopaka.

Ostatnio pochwaliła się wspólnym wyjazdem do Zamościa na majówkę. Na jej profilu na Instagramie pojawiło się kilka zdjęć z wycieczki.

"Udało Nam się wybrać chociaż na moment do Zamościa. Cudowne oderwanie od codzienności, które było nam bardzo potrzebne. PS. Spokojnie maseczki ściągnięte tylko do fotek, a w pobliżu nie było nikogo" - napisała.

Największą uwagę przykuł oczywiście nowy partner Agaty i to, że dziewczyna wreszcie się uśmiecha (w programie była przeważnie przygnębiona i nadąsana).

"Ładna z Was para", "Fajnie patrzeć na was szczęśliwych", "Super wyglądacie, szczęścia!" - czytamy komentarze fanów i przyłączamy się do życzeń.