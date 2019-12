Sławek skomentował udział w "Rolnik szuka żony". "Chciałem zmienić swoje życie"

Przyszedł do "Rolnika", by znaleźć miłość i wiele wskazywało, że ją znajdzie. Tak się jednak nie stało, a na Sławka spadła krytyka - zarówno ze strony rozczarowanych kandydatek, jak i widzów. Farmer zdecydował się wyjaśnić, dlaczego wziął udział w programie.

Ostatecznie na swoje gospodarstwo zaprosił Natalię, Małgosię i Martę. Nie ukrywał, że to Natalia najpierw wpadła mu w oko, ale z Martą znalazł wspólny język i to z nią zdecydował się kontynuować przygodę w programie. Wydawało się, że tę dwójkę (podobnie jak Anię i Kubę czy Adriana i Ilonę) czeka szczęśliwe zakończenie.

Już w przedostatnim odcinku okazało się, że jest jednak inaczej. Uczucie zaczęło się wypalać, a Sławek i Marta byli coraz mniej przekonani, czy chcą kontynuować znajomość. W finale potwierdzili, że im nie wyszło. Marta nie kryła, że nie do końca rozumie, co doprowadziło do rozstania, rolnik zaś stwierdził wówczas, że iskra między nimi się nie rozpaliła, a wzajemne oczekiwania rozminęły w czasie. Na rolnika spadła spora krytyka. Farmer w rozmowie z "Rewią" wyjaśnił, dlaczego zdecydował się wziąć udział w programie.