"Sky Rojo": obsada o nowym serialu twórców "Domu z papieru"

"Sky Rojo" to nowy serial twórców "Domu z papieru". Opowiada historię trzech prostytutek, które uciekają z domu publicznego, w którym są więzione. W pogoń za nimi rusza ich alfons Romeo z Las Novias Club, wspierany przez specjalistów od mokrej roboty, Moisesa i Christiana. Kobiety wyruszają w szaloną, chaotyczną podróż, podczas której muszą stawić czoła różnym niebezpieczeństwom, wiedząc, że każda sekunda może być ich ostatnią. Wcielający się w role niebezpiecznych mężczyzn Miguel Ángel Silvestre, Asier Etxeandia i Enric Auquer opowiadają w rozmowie z WP, dlaczego ta produkcja jest wyjątkowa i czy wywoła dyskusję wokół tematu prostytucji, która jest sporym problemem w Hiszpanii. - To jest oczywiście serial rozrywkowy, ale jednocześnie dotyka bardzo aktualnego problemu, jakim jest współczesne niewolnictwo. Mówimy o kobietach zmuszanych do prostytucji, które są regularnie gwałcone – mówi Enric Auquer.

