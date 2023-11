Skandaliczne słowa Miłosza Kłeczka z TVP Info. Tak nazwał polski Sejm

- Co się znalazło? Wyznania miłości. Gdy na korytarzu przewodniczący PSL Kosiniak-Kamysz udziela wywiadów, podchodzi do niego pan Czarzasty i mówi, że go kocha. Ja szczerze mówiąc, zastanawiam się po tym, co tu się dzisiaj dzieje, czy jestem w Sejmie, czy w cyrku, kabarecie, a może na tęczowej paradzie - mówił Kłeczek, pozwalając sobie na homofobiczną aluzję.