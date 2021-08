Dziś jest gwiazdą TVP. Ale Miłosz Kłeczek zaczynał tak

Miłosz Kłeczek to obecnie jedna z najważniejszych twarzy TVP Info. Ostatnio mogliśmy oglądać go w Sejmie, gdzie relacjonował, a właściwie komentował, głosownie w sprawie tzw. "lex TVN", do rozmowy zapraszając jedynie polityków związanych z obozem rządzącym i jak mantrę powtarzając widzom, czemu nowelizacja prawa medialnego jest słuszna i konieczna.