Jacek Kurski ma nowego ulubieńca. "Najodważniejszy reporter TVP"

Miłosz Kłeczek w minionych tygodniach zasłynął starciem z Donaldem Tuskiem na konferencji prasowej. - Czy pan wiedział o tym, że Nowak pośredniczył w załatwianiu stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, czy robił to za pana plecami? Jak by się pan do tego odniósł? I jeszcze drugie krótkie pytanie. W 2014 r. mówił pan, że chętnie dałby pan nawet 1 tys. zł na każde dziecko, jeśli tylko wiedziałby pan, gdzie te pieniądze są zakopane. Jak to możliwe, że po zmianie rządu pieniądze się znalazły? Pan miał kilka lat, by sprawę przeanalizować. Może sam sobie odpowiedział pan na to pytanie - rzucił w stronę byłego premiera.