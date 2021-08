"Lex TVN". Himalaje serwilizmu. Reporter TVP Info przeszedł samego siebie

Od samego rana na antenie TVP Info trwały usilne wyjaśnienia widzom, co dokładnie wydarzyło się w środę w Sejmie i dlaczego to PiS ma w tej sprawie rację. Epatowano więc przede wszystkim hasłami i paskami o "obronie polskiej suwerenności", uszczelnieniu przepisów wzorowanych na rozwiązaniach europejskich, a w końcu o niebywałej "agresji przeciwników nowelizacji". Agresji i radykalizacji postaw, za którą co ważne, odpowiada... Donald Tusk.