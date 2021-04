Skandal po programie TVP o pandemii. Prof. Simon: "Ktoś musi interweniować"

Nie milkną echa po programie Jana Pospieszalskiego w TVP. Gospodarz "Warto rozmawiać" zastanawiał się razem z gośćmi, czy "stawianie tylko na powszechne szczepienia to jedyna bezpieczna strategia" walki z pandemią? Po programie pojawiły się zarzuty, że Pospieszalski rozsiewa na antenie Telewizji Polskiej teorie antyszczepionkowe. - Najwyższy czas, żeby ktoś w tej sprawie interweniował. Wszyscy musimy się zjednoczyć. Poglądy polityczne, moralne itd. odłóżmy na zewnątrz – mówił w programie "Newsroom WP" prof. Krzysztof Simon z Rady Medycznej ds. Covid-19. - To jest bardzo przykre, że w cywilizowanym kraju w środku Europy takie rzeczy się dzieją – dodał gość Mateusza Ratajczaka, nawiązując do fałszywych doniesień, że do produkcji szczepionek używa się komórek abortowanych płodów.

