Simon Cowell skomentował występ Sary James w finale "America's Got Talent". Ależ słowa!

Sara James zachwyciła publiczność podczas finału "America's Got Talent". Polka zdecydowała się zaśpiewać niezwykle w ostatnich tygodniach popularną piosenkę Kate Bush. Utwór "Running Up That Hill", który po kilkudziesięciu latach za sprawą wykorzystania go w serialu "Stranger Things" wrócił na czołówkę list przebojów, porwał także jury zasiadające w pierwszym rzędzie przed sceną.