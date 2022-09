Tak wyglądał występ Sary James w finale "America's Got Talent". Niesamowity wybór ostatniej piosenki!

Jeszcze niedawno zachwycaliśmy się półfinałowym występem Sary James, po którym jury nie mogło się nachwalić polskiej piosenkarki. Wielu uważało, że nie może zaśpiewać już lepiej, że to, co pokazała wówczas to na razie szczyty jej wokalnych umiejętności. Po występie w finale śmiało można powiedzieć, że w wokalistce drzemią naprawdę niesamowite umiejętności, które dopiero po "America's Got Talent" zaprezentuje w całej okazałości.