Ta piosenka ma 37 lat. Dzięki "Stranger Things" znów trafiła na listy przebojów

W ostatnich latach przebój Kate Bush był wielokrotnie coverowany. M.in. przez zespół Placebo, Meg Myers, a także polski duet The Dumplings, czyli Justynę Święs i Kubę Karasia. Jeśli wy także jeszcze go nie znacie lub po prostu chcecie sobie przypomnieć oryginalną wersję "Running Up That Hill" sprzed lat, poniżej znajdziecie teledysk.