Pokazali "Siedem grzechów Putina". Reporterzy TVP Info sami ich nie uniknęli

Ale takich momentów jest w tym filmie mało. Nie udało się w nim za to uniknąć wielu scen niekoniecznych, osłabiających jego wymowę. To np. sekwencje dość przypadkowych obrazów ze zniszczonych miejscowości, z dość ckliwą muzyką w tle. Albo scena w której Pajączkowska "odkrywa" miejsce zbrodni. Gdyby nie powaga tematu i dramatu rozgrywającego się w pokazywanych miejscach, można by odnieść wrażenie, że to dość nieudolna parodia "Sensacji XX wieku" Bogusława Wołoszańskiego.