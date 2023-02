Para z TVP nakręciła wojenny film. Chce pokazać go w kinach

- Film jest efektem naszych wyjazdów i misji dziennikarskich w ubiegłym roku. Spędziliśmy tam łącznie prawie 100 dni, zbierając materiały. Ale dokument nie był "robiony pod tezę", nie szukaliśmy bohaterów odpowiadających scenariuszowi, gdyż on rodził się w trakcie realizacji. Dotarliśmy do historii, które będą mrozić krew w żyłach. (...) Odwołujemy się do siedmiu grzechów głównych, bo pokazujemy historie siedmiu bohaterów: zarówno indywidualnych jak i zbiorowych. Przez ich pryzmat zaś ukażemy zbrodnie Rosjan, ale uzupełnione o komentarz ekspertów, badaczy i aktywistów - zapowiada Karolina Pajączkowska.