Zapytali ją, co zrobi, jak zwolnią ją z TVP. Zaskakująca odpowiedź Pajączkowskiej

- Wtedy poszłam do szefa i powiedziałam: "Jadę na wojnę". A on mi na to: "Po co?" Chodziłam tak długo, aż powiedział: "Dobra, jedź". Gdy to mówił, nie znał mojej natury Koziorożca. Prędzej umrę, niż się poddam. Taka moja natura. Jestem facetem z biustem - wyznała.