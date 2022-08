Karolina Pajączkowska oceniła zachowanie Jarosława Jakimowicza. "Nie będzie moim kolegą"

- Trudno mi wypowiadać się za innych, za całą redakcję. Ja osobiście bardzo cenię sobie szacunek, tolerancję i poszanowanie dla innych. Jeśli ktoś tego nie przestrzega, nie będzie moim kolegą. (...) Jeśli ktoś nie ma tego szacunku i wykazuje się brakiem szacunku do innych, to jest to osoba, która postępuje źle - powiedziała w rozmowie z Pomponikiem.