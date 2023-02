Wystarczyły trzy słowa. Magda Ogórek zmiażdżona po wpisie do Bidena

Przypomnijmy, że aktywista został swego czasu negatywnym bohaterem programu "W tyle wizji", prowadzonego przez Ogórek i Stanisława Janeckiego. "Kłamali jakobym z zagranicznymi mediami w tajemnicy jeździł po kraju i kręcił pozorowane scenki, które mają pokazać, że w Polsce jest homofobia, i że w tych 'ustawkach' wykorzystuję jakieś osoby, które instruuję, co mają mówić, co mają robić, a wszystko po to, żeby kolportować takie materiały za granicę" - głosił Staszewski w mediach społecznościowych. Jego najnowsza wiadomość do Ogórek pozostała bez odpowiedzi.