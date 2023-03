Pajączkowska i Nowak z Ukrainy. "Niektórych Rosjanie zakopywali żywcem"

- W miejscowości Koroboczkinie codziennie giną trzy osoby. W dniu, w którym tam byłem, zginęła cała rodzina. Jeszcze tlił się budynek, w którym mieszkało pięć osób. Tylko babcia przeżyła. We wsi Piski Radkiwski była katownia. Rosjanie torturowali tam ludzi, a niektórych zakopywali żywcem. Z kolei do miejscowości Kozacza Łopań, 1,5km od granicy z Rosją, Rosjanie zwozili ukraińskich żołnierzy i w piwnicy przerobionej na katownię bili ich i razili prądem. Udało nam się dotrzeć do świadków, którzy na własne oczy widzieli, co Rosjanie robili.