Sebastian Wątroba czuje się okradziony przez TVN i ZASP. Sąd wydał nową decyzję

Wątroba i jego koledzy nie godzili się z taką interpretacją i wytoczyli proces. Po najnowszej decyzji sądu gwiazdor "W-11" napisał, że to "ogromny krok do przodu w sprawie! Mamy nadzieję, że to oszustwo, jakiego dopuszcza się ZASP I TVN, nareszcie się zostanie surowo ukarane".