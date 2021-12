Po 11 latach przerwy na mały ekran powracają najpopularniejsze dziewczyny z Nowego Jorku. Carrie, Miranda i Charlotte nie mają już po 30 lat. Nie są też singielkami od dawna. Tym razem najnowszy rozdział “Seksu w wielkim mieście” zatytułowany “I tak po prostu…” to 10-odcinkowy serial, który pokazuje dalsze losy znanych bohaterek. Co o tym powrocie myśli Sarah Jessica Parker? Zapytaliśmy ją o to na premierze w Nowym Jorku. Posłuchajcie!