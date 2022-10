Sara James podbija USA. Pozuje na imprezie z hollywoodzką supergwiazdą

Sara James zaistniała w polskim show-biznesie dzięki wygranej w "The Voice Kids". Ambitna dziewczyna nie zamierzała jednak zamykać się na rodzimą widownię i postanowiła spróbować swoich sił za oceanem. Ryzyko się opłaciło ponieważ na etapie przesłuchań do "America's Got Talent" otrzymała Złoty Przycisk od Simona Cowella i automatycznie awansowała do występów na żywo.