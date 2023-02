Sandra Kubicka pochwaliła się nowym samochodem. Internauci zwrócili uwagę na jedno

Wygląda na to, że Sandra Kubicka w ostatnim czasie spełnia swoje największe marzenia. Modelka, a prywatnie partnerka Barona, dołączyła niedawno do grona gwiazd TVP. W połowie marca premierę będzie miał randkowy program Kubickiej "Love me or leave me. Kochaj albo rzuć", w którym gwiazda debiutuje w roli prowadzącej. Jak przyznała niedawno podczas konferencji ramówkowej TVP: "zawsze chciała pracować w telewizji".