Sandra Kubicka o pracy w TVP. Zapewnia, że zdobyła ją bez pomocy ukochanego

"Love me or leave me" to jedna z nowości TVP w wiosennej ramówce. Program z udziałem par, które będą chciały utwierdzić się w przekonaniu, że są dla siebie stworzone, poprowadzi Sandra Kubicka. Modelka, a prywatnie partnerka Barona, gwiazdy programu "The Voice", podobnie jak on, pojawiła się w czwartek na konferencji ramówkowej TVP, by promować nowe show.