Sandra Kubicka cała w czerwieni. Nowa twarz TVP nie włożyła nic pod marynarkę

Prezentacja wiosennej ramówki TVP to nie tylko zwykła konferencja z udziałem szefów stacji. To także okazja dla wielu celebrytów, by pokazać się na ściance. Na tegorocznym wydarzeniu nie mogło zabraknąć Sandry Kubickiej, która niedawno nawiązała współpracę z Telewizją Polską, gdzie prowadzi nowy program reality-show dla par "Love me or leave me".