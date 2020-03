"Sanatorium miłości": Waldek ma żal do Iwony. "Sodówka jej uderzyła do głowy"

Miała być miłość jak z bajki, jest wojna, jakich mało. Po romansie Iwony Mazurkiewicz i Waldemara Elbanowskiego z " Sanatorium miłości " nie ma już śladu. Choć widzowie byli świadkami śmiałych amorów tych dwojga, po wielkim uczuciu zostały tylko wspomnienia. I to niekoniecznie miłe. Nie dość, że po emisji programu para zerwała ze sobą kontakt, to jeszcze wkroczyła na wojenną ścieżkę.

- To nie kobieta dla mnie. Proszę mnie z nią nie łączyć. Ona przesadza teraz z autoreklamą. Wysyłała mi przedruki artykułów i mówiła, jaka ona jest wspaniała, popularna i co to ona nie jest. Powiedziałem jej, że wyskakuje z lodówki. Ona się na to obruszyła i usunęła mnie ze znajomych na Facebooku, bo stwierdziła, że mam w sobie dużo jadu. Sodówka jej uderzyła do głowy. W programie była bardzo milutka, skromniutka, a tu wyszło szydło z worka, że to niezła aktoreczka. Przyjechała się tylko lansować. Zresztą jak dużo osób - przyznał w rozmowie z tabloidem.