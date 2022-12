"Sanatorium miłości": pokazano uczestników piątej edycji. "Seniorzy mogą wpaść w kompleksy"

Fani "Sanatorium miłości" mogą już odliczać do premiery kolejnego sezonu swojego ulubionego programu. Pierwszy odcinek nowej serii TVP wyemituje 1 stycznia, w tym samym wieczornym paśmie, w którym jeszcze do niedawna oglądaliśmy miłosne perypetie rolników. Tym razem szukający przygód i miłości seniorzy zawitali do uzdrowiska w Busku-Zdroju. Na oficjalnym profilu programu na Instagramie znajdziemy pierwsze zdjęcia z planu, które uchylają rąbek tajemnicy na temat nowej edycji.