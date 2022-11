"Sanatorium miłości": Iwona ostro o wysokości emerytur

Uczestniczka show zauważyła też, że emeryci w Polsce, jeśli mają możliwość i chcą godnie żyć, dorabiają do emerytur. - Ktoś z nas, jeśli tylko ma możliwość, to dorabia sobie do emerytury, jak i nasi uczestnicy "Sanatorium miłości": Basia i Władek. Kiedy zdrowie nam pozwala, byśmy mogli pracować, to na pewno chcemy to robić z różnych powodów, jak choćby podniesienie standardów życia, zakup samochodu, czy wakacje chociażby.