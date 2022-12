Co dalej z "Ojcem Mateuszem"? Piotr Polk rozwiał wątpliwości

To bardzo znacząca zmiana: do tej pory "Ojca Mateusza" produkowała firma ATM, dla której pozostaje niejasne, dlaczego nie będą kontynuować współpracy z publicznym nadawcą. Nie wiadomo jeszcze, czy przez taką zmianę serial będzie miał inny wymiar artystyczny czy ideowy. Pojawiły się też obawy co do przyszłości lubianego serialu. Czy jest się czego obawiać? Serialowy inspektor Możejko rozwiał wątpliwości.