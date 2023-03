"Sanatorium miłości". Mariola nie narzeka na brak adoratorów. Podrywają ja nawet młodsi

Mariola Baruk była jedną z barwniejszych uczestniczek czwartej edycji "Sanatorium miłości". Nie mogła też narzekać na brak adoratorów. W oko wpadł jej jednak Piotr Hubert Langfort. Wiele wskazywało na to, że będą kontynuować romantyczną znajomość także poza programem. Szybko się jednak okazało, że dużym problemem była odległość dzieląca seniorów. Mariola mieszka na co dzień w New Jersey i przynajmniej na razie nie myśli o tym, by wrócić do Polski na stałe.