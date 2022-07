"Sanatorium miłości": Seniorzy mydlą widzom oczy? Mariola odpowiada

Jeszcze do 12 sierpnia można się zgłosić do piątego sezonu "Sanatorium miłości", który TVP planuje pokazać na początku przyszłego roku. Mariola Baruk, która w ostatniej edycji nawiązała przyjaźń zarówno z Anną, jak i z Hubertem, nie ukrywa, że udział w show TVP był dla niej wspaniałą przygodą i okazją do nawiązania ciekawych znajomości.