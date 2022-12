"Sanatorium miłości": Joanna opowiedziała o toksycznym związku, narkotykach i uzależnieniu od seksu

Najnowsza, piąta już, edycja "Sanatorium miłości" zapowiada się wyjątkowo ciekawie i to nie tylko za sprawą niezwykle atrakcyjnych seniorów, którzy już wzbudzają wielkie emocje wśród internautów. Wygląda na to, że tym razem do produkcji TVP zgłosiły się wyjątkowo barwne osobistości o burzliwych życiorysach. Niewątpliwie jedną z nich jest Joanna, obecnie z Warszawy, choć jeszcze do niedawna z USA.