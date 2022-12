Jarosław Jakimowicz przegrał proces o zniesławienie. Musi zapłacić karę

Jarosław Jakimowicz na antenie TVP Info mówił: - Mam kumpla, który za tarzanie się po ziemi w pierwszej linii demonstracji KOD-u dostaje 150 zł. To nie jest żadna tajemnica. - Miał też wyzywać członków KOD-u od "obrzydliwej hołoty". To nie spodobało się ludziom związanym z ruchem. Pozwali więc Jakimowicza, domagając się przeprosin i rekompensaty w wysokości 100 tys. zł, z czego 10 tys. zł miało trafić do WOŚP.