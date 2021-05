"Sanatorium miłości": Jadwiga czuje się oszukana. "Serce Zdzisława zajęła inna"

- Mamy kontakt tylko telefoniczny. Zaprosiłam go na urodziny, ale tłumaczył, że boi się koronawirusa i chce zaczekać na szczepienie. Dwie i pół godziny pociągiem. Dla motocyklisty to moment. Moje serce jest wolne, lecz serce Zdzisława zajęła inna. Czułam, że on nie jest gotowy na nowy związek. Na pewno była między nami nić porozumienia, ale cóż, okazało się, że były to tylko koleżeńskie rozmowy. Nic na to nie poradzę, bo przecież do tanga trzeba dwojga. (...) Na relację ze Zdzisławem patrzę dziś tak jak na kolonijną miłość - przyznała ze smutkiem Jadzia na łamach "Twojego Imperium".