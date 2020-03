"Sanatorium miłości": Iwona o idealnym partnerze. Ma konkretne wymagania

Iwona z "Sanatorium miłości" nie ma oporów, by mówić otwarcie o tym, co jej zdaniem jest najistotniejsze w związku. Zarówno w programie, jak i poza nim. Ostatnio opowiedziała, jakiego partnera szuka.

Uczestnicy drugiej serii "Sanatorium miłości" dali się już dobrze poznać widzom. Nikt z fanów programu nie ma już chyba wątpliwości, że to naprawdę barwne osobowości. Seniorzy nie kryją, że zgłosili się do programu nie tylko po to, żeby przeżyć przygodę życia, ale właśnie znaleźć dojrzałą miłość.