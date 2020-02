Uczestnicy "Sanatorium miłości": Nam też coś się należy od życia

Dwóch uczestników "Sanatorium miłości" zdradziła, że widzowie mogą liczyć na dreszczyk emocji. Nie dość, że poznali fantastyczne kobiety, to między niektórymi naprawdę zaiskrzyło. Panowie zapewniają: "Będzie się działo!".

"Sanatorium miłości" cieszy się coraz większą popularnością wśród telewidzów, co udowadnia, że temat związków, a nawet seksu u osób po 60 r. życia domaga się powszechnej uwagi. Dwóch bohaterów tego niezwykłego reality show zostało zaproszonych do "Pytania na śniadanie", aby opowiedzieć o tym, jakich kobiet szukają. Uczestnicy programu wyjaśnili również, dlaczego seks w ich wieku jest tematem tabu.

- Niech to będzie kobieta poważna, rozsądna, inteligentna i zadbana. Najlepiej po pięćdziesiątce - wyznał drugi z uczestników, pan Władysław. Ale to nie wszystko. Mężczyzna ma jeszcze kilka warunków.

- Musi być ugodowa i wyrozumiała - dodał, bo sam spędził ze swoją małżonką 39 lat i wierzy, że to właśnie te cechy pozwoliły im być ze sobą na dobre i na złe. Gdy jego druga połówka zmarła, zaczął bardzo dotkliwie odczuwać samotność. "Sanatorium miłości" stało się sposobem na nawiązanie bliskich znajomości.

Seks bywa tematem tabu nie tylko w przypadku osób na emeryturze, ale w ogóle w polskim społeczeństwie. A wszystko dlatego, że to bardzo delikatna sprawa.

- To są sprawy intymne. Przede wszystkim trzeba między sobą o tym rozmawiać. Bo owszem, seks jest ważny, ale ważniejsze jest wspólne dogadywanie się - powiedział w programie uczestnik reality show.

- Będzie się działo! - zapewnił uczestnik "Sanatorium miłości", dodając, że do tej pory w telewizji brakowało programu, który zachęcałby do merytorycznej i otwartej rozmowy na tematy związane z budowaniem intymnych relacji. Poza tym, jak sami mówią, aktywne życie seksualne to samo zdrowie: