"Sanatorium miłości": Bożena zaciągnęła Władka do jacuzzi. Było gorąco

Władysław nie ukrywa, że Stenia wpadła mu w oko i chciałby powalczyć o tę miłość. Nie odmówił jednak randki z Bożeną, która namówiła go na jacuzzi i szampana.

Kolejny dzień w "Sanatorium miłości" rozpoczął się od wzruszającego gestu , który doprowadził Bożenkę do łez. Kuracjuszka z Chicago obchodziła urodziny, dostała więc tort, odśpiewano jej "Sto lat" i wręczono sympatyczny drobiazg – kubek ze zdjęciem uczestników programu. Później Bożenka mogła wybrać partnera na randkę i niespodziewanie padło na Władysława.

"Położyłem te ręce, żeby życzyć jej zdrowia" – tłumaczył później na osobności. "To była tylko przyjemność urodzinowa. Proszę to zaznaczyć" – dodał Władysław.

"Nigdy nie bądź pochopny, bo później będziesz żałował" – mówiła do kolegi z turnusu. Ale sam na sam z kamerą nazwała Władka "bardzo próżnym i naiwnym".

Temat seksu przewijał się także w rozmowach innych kuracjuszy. Podczas wspólnych zajęć na basenie Waldemar tulił się do Iwonki i mówił, że chce o nią zawalczyć. Co oznacza, że będzie rywalizował z Gerardem, który sugerował, że seks raz na tydzień to dla niego pożądany standard.