"Sanatorium miłości": Adam odpowiedział na oskarżenia sąsiada. Wspomina o przyjaciółce

Adam Malinowski, który zgłosił się do piątej edycji "Sanatorium miłości", mieszka we wsi Golina w województwie wielkopolskim. Na co dzień 62-letni wdowiec pomaga w rodzinnym biznesie córce i zięciowi, ale doskwiera mu samotność. Z tego też powodu zdecydował się na udział w programie, by przeżyć przygodę i dać sobie szansę na nowe uczucie. Jak jednak twierdzi jego sąsiad, intencje kuracjusza nie były do końca szczere.