"Rolnik szuka żony": Marta i Paweł zachęcają do udziału w castingu. Dają przykład, że show działa

"Hop, hop, Dziewczyny i Chłopaki, niedługo kończy się termin przyjmowania zgłoszeń samotnych rolników i rolniczek do kolejnej edycji programu Rolnik szuka Żony. Macie na to czas do 28.02 poprzez stronę: www.rolnikszukazony.com" - pisze Marta. Może warto spróbować pomóc szczęściu?