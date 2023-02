"Rolnik szuka żony": Przez żart mógł wszystko stracić. Marta otworzyła Pawłowi oczy

- Miałem wpadkę, najistotniejszą, kiedy zażartowałem z Marty, że nie mam w planach randki z nią... To było chyba kluczowe w tym wszystkim, bo wtedy jej reakcja otworzyła mi oczy i wiedziałem, co stracę... Ten moment był chyba najistotniejszy i później… nasza randka. Ja po prostu wtedy wiedziałem, że to jest TA OSOBA, do której coś zaczynam czuć, a te dwie pozostałe przestały mnie już obchodzić. Dlatego też po powrocie z randki im podziękowałem. Dalszą część programu chciałem kontynuować z Martą - wspomina w rozmowie z TVP.