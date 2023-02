To koniec. Roxie Węgiel straciła pracę w TVP

"You Can Dance – nowa generacja" to dziecięcy odpowiednik programu "You Can Dance. Po prostu tańcz!", który w latach 2007-2016 był produkowany przez TVN. W "Nowej generacji" szansę na zaprezentowanie swojego talentu i wygranie 100 tys. zł mają dzieci w przedziale wiekowym 8-13 lat. Program nadawany w piątki o 20:50 jest prowadzony przez Edytę Herbuś, a w roli jurorów występują Katarzyna Cichopek, Agustin Egurrola i Ida Nowakowska.