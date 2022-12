Rzeź produkcji HBO. Gigant kasuje serial po serialu

W ostatnich miesiącach dużo mówi się o trzęsieniu ziemi w HBO Max. Wprowadzona dopiero co w Polsce platforma ma niebawem zniknąć. Na razie znikają kolejne seriale i kasowane są projekty, które - jak twierdzą włodarze streamingowego giganta - mogły przynieść straty. Taki los spotkał latem tego roku film "Batgirl". Za wszystkim ma stać David Zaslav, nowy prezes Warner Bros. Discovery. "Nie mogę sobie nawet wyobrazić, jak to jest być na pana miejscu. Ale proszę, by spojrzał pan na 'Batgirl' jako coś, co stworzyły nasze serca i dusze, nie jak na trybiki. Jesteśmy ludźmi, artystami" - tłumaczyła w długim wpisie jedna z aktorek "Batgirl", Ivory Aquino.