HBO Max tonie. Platforma nie przetrwała w Polsce nawet roku

W Ameryce Północnej i Południowej HBO Max zadebiutowało 27 maja 2020 r. Jako pierwsi w Europie dostęp do nowej platformy streamingowej uzyskali mieszkańcy Szwecji, Danii, Norwegii, Finlandii, Hiszpanii oraz Andory. Stało się to 26 października ubiegłego roku. W tym elitarnym gronie zabrakło miejsca dla Polski, która dołączyła do rodziny HBO Max dopiero w kolejnej turze.