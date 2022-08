Rutkowski wspomina filmowe sukcesy. Chwali się 4 mln widownią

Krzysztof Rutkowski jest jedną z gwiazd 13. edycji "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami". W przygodzie na parkiecie towarzyszy mu Sylwia Madeńska, która wprowadza najpopularniejszego detektywa w kraju w meandry tańca. On zaś udowodnił w rozmowie z reporterem WP Filipem Borowiakiem, że jego detektywistyczna działalność to niewyczerpana studnia inspiracji dla filmowców. Zapytany o występy przed kamerą Rutkowski, wyliczał produkcje, w których wystąpił i chwalił się widownią, jaką przed laty gromadził przed telewizorami serial „Detektyw” z jego udziałem. - Jeśli chodzi o oglądalność i udział w rynku bił "Fakty". Miał ponad 4 mln – wspominał sukces serialu uczestnik tanecznego show. Nie kryjąc dumy ze swojej popularności, Rutkowski zdradził zresztą, że jego nazwisko jest już taką marką, że za lokowanie nazwiska w filmowych produkcjach nie musi nikomu płacić.

