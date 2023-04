Roxie Węgiel zdaje maturę. Mówi, którego egzaminu boi się najbardziej

Dla Roxie Węgiel to bardzo intensywny czas. Młoda piosenkarka, która w styczniu skończyła 18 lat, właśnie wydała nową płytę "13+5" i od kilku tygodni intensywnie promuje ją w mediach. Jednak nie jest to obecnie główne zajęcie artystki. Roksana również musi solidnie przygotowywać się do matury, która już za dwa tygodnie. W rozmowie z Wirtualną Polską zdradziła, jak udaje jej się godzić promowanie nowego albumu wraz z nauką do egzaminu dojrzałości. Jakiego egzaminu Roxie boi się najbardziej? I jak zamierza świętować koniec matur? Tego dowiecie się z naszego materiału wideo.