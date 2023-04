Roxie Węgiel jest przerażona problemami młodzieży. Widziała nowe statystyki dotyczące zdrowia psychicznego uczniów. "Jestem zszokowana"

Roxie Węgiel nie pozostaje obojętna na ważne kwestie społeczne dotyczące jej rówieśników i szeroko pojętej młodzieży szkolnej. Młoda piosenkarka odwiedziła studio Wirtualnej Polski, by opowiedzieć o kulisach powstania jej nowej płyty "13+5", jednak podczas ponad godzinnej rozmowy z dziennikarzem serwisu WP Kultura Filipem Borowiakiem nie zabrakło również poważnych tematów. Najpopularniejsza wokalistka młodego pokolenia wyznała, że zapoznała się z opublikowanym 17 kwietnia raportem fundacji Unaweza, której prezeską jest Martyna Wojciechowska, na temat zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. Statystki, które można przeczytać w raporcie, były zatrważające. Przebadanych zostało 180 tys. młodych osób w wieku 10-19 lat i okazało się m.in., że co trzecie dziecko w Polsce nie ma chęci do życia, a co dziesiąte deklaruje, że podjęło próbę samobójczą. O skomentowanie wyników raportu poprosiliśmy najpopularniejszą nastolatkę w Polsce. Co nam powiedziała o tych statystykach? Zobaczcie nasz materiał wideo.