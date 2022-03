Rosyjska telewizja kłamie w żywe oczy. Mówią o tym, jak Ukraińscy witają żołnierzy. "Uśmiechy, kwiaty..."

Rosyjscy żołnierze wybrali się do Ukrainy z akcją pokojową, nikogo nie zabijają i nie są zabijani, dzieci witają ich kwiatami, a dorośli uśmiechają się od ucha do ucha, gdy tylko widzą rosyjski czołg - brednie w podobnym stylu serwuje widzom rosyjska telewizja. I to w programach informacyjnych.