Węgry mówią o wojnie językiem Putina. "Rosyjska propaganda działa tam od lat"

To wszystko nie tylko sprawiło, że kraj stał się bardzo mocno zależny od rosyjskiego gazu, ale także siłą rzeczy stał się sojusznikiem Kremla w jego, jak to mówi Orban, "walce o wolność" przeciwko "imperialistycznemu Zachodowi i Unii Europejskiej". A ludzie rzeczywiście zaczęli wierzyć w narrację, że Moskwa jest o wiele lepszym partnerem strategicznym niż Waszyngton. To oczywiście ma bardzo duży wpływa na to, jak przejęte przez rząd media relacjonują wojnę na Ukrainie.