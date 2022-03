Rosyjska prezenterka protestowała na wizji. Koledzy oskarżyli ją o szpiegostwo

14 marca w trakcie emisji głównego programu informacyjnego na rosyjskim Kanale Pierwszym (Pierwyj Kanał) doszło do heroicznego czynu jednej z prezenterek. Telewizja propagandowa, która dociera do prawie 99 proc. Rosjan, przez 6 sekund pokazywała antywojenny protest. W pewnym momencie na wizji pojawiła się bowiem kobieta z plakatem, na którym można było przeczytać hasło "NO WAR" i pisane po rosyjsku: "Stop wojnie, nie wierzcie temu, co mówią".